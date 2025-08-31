Елизавета Туктамышева опубликовала фотографии в бикини в Крыму

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовала фотографии в бикини, сделанные в Крыму.

На снимке спортсменка позирует в однотонном купальнике. Туктамышева также опубликовала видеоролик, где рассказала, что находится в Симферополе, и отметила красоту местного пляжа. В Крыму спортсменка выступит на ледовых шоу.

Ранее Туктамышева после посещения США сравнила цены на еду в России и Америке. Она назвала продукты в американских магазинах дорогими.

28-летняя Туктамышева пропускает второй сезон подряд. Чемпионка мира и Европы продолжает участвовать в шоу, а также комментирует соревнования.