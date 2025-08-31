Спорт
Акрон
0:2
2-й тайм
live
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|7-й тур
Локомотив М
Сегодня
15:45 (Мск)
Крылья Советов
Мир Российская Премьер-лига|7-й тур
ЦСКА
Сегодня
18:00 (Мск)
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|7-й тур
Ливерпуль
Сегодня
18:30 (Мск)
Арсенал
Англия — Премьер-лига|3-й тур
Динамо Мх
Сегодня
20:30 (Мск)
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|7-й тур
14:30, 31 августа 2025Спорт

Туктамышева опубликовала фотографии в бикини

Елизавета Туктамышева опубликовала фотографии в бикини в Крыму
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: @liza_tuktik

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовала фотографии в бикини, сделанные в Крыму.

На снимке спортсменка позирует в однотонном купальнике. Туктамышева также опубликовала видеоролик, где рассказала, что находится в Симферополе, и отметила красоту местного пляжа. В Крыму спортсменка выступит на ледовых шоу.

Ранее Туктамышева после посещения США сравнила цены на еду в России и Америке. Она назвала продукты в американских магазинах дорогими.

28-летняя Туктамышева пропускает второй сезон подряд. Чемпионка мира и Европы продолжает участвовать в шоу, а также комментирует соревнования.

    Все новости