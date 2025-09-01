Экономика
13:05, 1 сентября 2025Экономика

Еще одна страна БРИКС прочувствовала на себе последствия пошлин Трампа

Bloomberg: Деловая активность в ЮАР упала после ввода 30-процентных пошлин США
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

По итогам августа 2025 года индекс деловой активности в Южно-Африканской Республике (ЮАР) заметно снизился на фоне вступления в силу повышенных заградительных пошлин США. О проблемах еще одной страны БРИКС из-за ужесточения таможенной политики властей Соединенных Штатов сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Бюро экономических исследований ЮАР.

В последнем летнем месяце вышеуказанный индекс, отражающий актуальное состояние экономики страны на основании исследований активности компаний в различных сферах, сократился на 1,3 пункта в сравнении с июльским показателем и опустился до отметки в 49,5. Значения ниже 50 пунктов свидетельствуют о промышленном спаде и сокращении спроса на выпускаемые услуги и продукцию.

Ухудшение настроений на южноафриканских предприятиях фиксируется на фоне 30-процентных импортных пошлин США, которые глава Белого дома Дональд Трамп утвердил в июле 2025 года. После этого, отмечают эксперты, спрос на продукцию в ЮАР начал заметно падать, так как американский рынок сбыта является для республики одним из ключевых экспортных направлений. «Как внутренний, так и мировой спрос остаются под давлением», — резюмировали аналитики местной финансовой группы Absa Group.

В наибольшей степени от заградительных американских пошлин пострадали представители автомобильной и сельскохозяйственной отраслей ЮАР. Министр торговли республики Паркс Тау предупреждал, что с негативными последствиями от 30-процентных тарифов США столкнутся порядка 30 тысяч местных работников. На фоне роста издержек местные экспортеры, уточняют эксперты, стали испытывать большее давление из-за притока в ЮАР более дешевого импорта. «Респонденты говорят о том, что тарифы негативно сказываются на экспорте, даже если они сами не пострадали напрямую», — заключили в Absa.

Ранее о масштабном ударе по торговому потенциалу заявили в еще одной стране БРИКС. В Торгово-промышленной палате Индии на фоне 50-процентных пошлин США призвали местное правительство как можно быстрее найти для производителей альтернативные рынки сбыта. В противном случае, предупредили в бизнес-объединении, заградительные меры Соединенных Штатов ударят по миллионам рабочих мест в Индии, а местный экспорт просядет на 10-15 процентов. Премьер страны Нарендра Моди, в свою очередь, заявил о готовности заплатить высокую цену и защитить местных производителей.

