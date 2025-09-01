Политолог Асафов: Санкции против Индии поспособствуют продвижению БРИКС и ШОС

Введение Европой санкций против Индии станет очередным чувствительным ударом по экономике ЕС, зато поспособствует продвижению БРИКС и ШОС, рассказал политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что власти США обратились к руководству Евросоюза (ЕС) с просьбой ввести в отношении Индии аналогичные американским пошлины за связи страны с Россией. Усиление давления со стороны европейских стран, на что рассчитывают в Вашингтоне, включает в себя полное прекращение поставок нефти и газа.

Политолог отметил, что такое консолидированное давление со стороны Запада приводит к тому, что противоречия между Индией и Китаем сглаживаются, и они встраиваются в обширный мир Глобального Юга вместе с Россией. Это позволяет создать новые контуры экономического сотрудничества на долгие годы вперед без учета еще не так давно важных акторов из Евросоюза и всего Запада, указал он.

«И Россия здесь является флагманом, потому что много лет Россия и по линии дипведомства, и президент об этом говорил, что сегодня санкции против нас, а завтра против вас. И здесь не важен повод, важна первопричина. А первопричина — это экономическая конкуренция и необходимость монополизировать все рынки», — объяснил эксперт.

Асафов также подчеркнул, что санкции способствуют продвижению БРИКС и ШОС, заседания которых сейчас проходят. Кроме того, такое упорство в попытках сохранить однополярный мир прямолинейного давления приводит к сближению и консолидации усилий Глобального Юга, России, Китая, Индии и других незападных акторов, заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее официальный представитель индийского МИДа Рандхира Джайсвала охарактеризовал действия Вашингтона как несправедливые и неоправданные. По данным источников Reuters, после провала переговоров Индия, напротив, решила нарастить закупки нефти в России.