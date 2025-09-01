Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:19, 1 сентября 2025МирЭксклюзив

Названо выгодное для России последствие решения ЕС ввести санкции против Индии

Политолог Асафов: Санкции против Индии поспособствуют продвижению БРИКС и ШОС
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Amit Dave / Reuters

Введение Европой санкций против Индии станет очередным чувствительным ударом по экономике ЕС, зато поспособствует продвижению БРИКС и ШОС, рассказал политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что власти США обратились к руководству Евросоюза (ЕС) с просьбой ввести в отношении Индии аналогичные американским пошлины за связи страны с Россией. Усиление давления со стороны европейских стран, на что рассчитывают в Вашингтоне, включает в себя полное прекращение поставок нефти и газа.

Политолог отметил, что такое консолидированное давление со стороны Запада приводит к тому, что противоречия между Индией и Китаем сглаживаются, и они встраиваются в обширный мир Глобального Юга вместе с Россией. Это позволяет создать новые контуры экономического сотрудничества на долгие годы вперед без учета еще не так давно важных акторов из Евросоюза и всего Запада, указал он.

«И Россия здесь является флагманом, потому что много лет Россия и по линии дипведомства, и президент об этом говорил, что сегодня санкции против нас, а завтра против вас. И здесь не важен повод, важна первопричина. А первопричина — это экономическая конкуренция и необходимость монополизировать все рынки», — объяснил эксперт.

Асафов также подчеркнул, что санкции способствуют продвижению БРИКС и ШОС, заседания которых сейчас проходят. Кроме того, такое упорство в попытках сохранить однополярный мир прямолинейного давления приводит к сближению и консолидации усилий Глобального Юга, России, Китая, Индии и других незападных акторов, заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее официальный представитель индийского МИДа Рандхира Джайсвала охарактеризовал действия Вашингтона как несправедливые и неоправданные. По данным источников Reuters, после провала переговоров Индия, напротив, решила нарастить закупки нефти в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ввели новые ограничения для дачников. Какие действия теперь запрещено проводить с недвижимостью?

    В российском регионе странное поведение водителя грузовика помогло раскрыть преступление

    На Украине нашли подозреваемого в убийстве Парубия

    Дочь Даны Борисовой показала фигуру в бикини после пластики

    Российский вице-премьер высказался о сотрудничестве с Азербайджаном

    Индия отказалась считать себя прачечной для российской нефти

    Азербайджан станет партнером основанной Россией организации

    На Камчатке за сутки произошло 16 афтершоков

    Оптимизм промышленности в Европе вырос до максимума

    В доме престарелых до смерти забили 84-летнюю россиянку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости