Фразу Силуанова «а я вообще ни за что не плачу» объяснили

Слова министра финансов России Антона Силуанова о том, что он в Китае вообще ни за что не платит, относятся ко всем членам российской делегации. Об этом со ссылкой на объяснения пресс-службы ведомства пишет РБК.
Во время командировок чиновники обеспечиваются всем необходимым, объяснили в Минфине, а участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и есть такая командировка.
Поводом для комментария стал вопрос Силуанову от корреспондента кремлевского пула Александра Юнашева по поводу способов оплаты в Китае. Журналист рассказал, что испытывает сложности с оплатой, потому что его карты «Мир» не принимают, а других карт у него нет.
На это министр, широко улыбаясь, рассказал, что не платит вообще ни за что, а после уточняющего вопроса, не с налогов ли россиян за него платят, рассмеялся, но ничего не сказал.
Глава Минфина присутствует в Китае на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве члена российской делегации. Возглавил ее президент страны Владимир Путин.
В середине августа заместитель Силуанова Алексей Сазанов рассказал, что по итогам первых пяти месяцев 2025 года сборы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выросли на 52 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, что связано, в том числе, с введением прогрессивной шкалы налогообложения. Попыток граждан спрятать свои доходы в тень в ведомстве не наблюдают.