Путин поздравил Мирзиеева

Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиеева с Днем независимости
Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиеева с Днем независимости. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил внутриполитические успехи Ташкента, а также внешнеполитическое взаимодействие Узбекистана с остальными странами. Отдельно президент России отметил двухсторонние отношения стран.

«Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Налажена эффективная координация усилий в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур», — написал Путин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру» о заявлениях президента Узбекистана Шавката Мирзиеева о Киеве и Баку, назвала Узбекистан суверенным государством, а также отметила, что Москва дорожит своими связями с Ташкентом, включая совместную работу в СНГ, ШОС, ООН и ЕАЭС.

До этого президент Узбекистана похвалил президента Азербайджана Ильхама Алиева за его политику на фоне ухудшения отношений между Баку и Москвой. Кроме того, Мирзиеев поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем независимости Украины, в ответ на что получил от него благодарность за помощь Киеву.

