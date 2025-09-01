Самбист-чемпион назвал необычные способы накачать руки

Двукратный чемпион мира по самбо Дмитрий Елисеев назвал необычные способы накачать мышцы рук и упражнения, которые можно выполнять в домашних условиях. Об этом сообщает NEWS.Ru.

Он отметил, что для тренировки будет достаточно ведер с водой или плотных пакетов с песком. «Например, попробуйте "перетаскивать вес" — возьмите два плотных пакета с песком или бутылки с водой по пять — семь килограммов, пройдите с ними по комнате медленным шагом, удерживая руки чуть согнутыми», — заявил спортсмен.

Елисеев добавил, что для упражнений можно также использовать полотенце. «Нужно перекинуть плотное полотенце через турник или перекладину, взяться за концы и подтянуться, насколько хватит сил. Из-за нестабильного хвата активно включаются мышцы предплечий и бицепсов, а ладони начинают работать в режиме, который почти не встречается в стандартных упражнениях», — рассказал самбист.

Ранее Елисеев назвал лучшие упражнения для мышц спины в домашних условиях. Специалист порекомендовал использовать для тренировок бутылки с водой и эластичную ленту.