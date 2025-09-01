Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эстония
64:84
Завершен
Турция
ЧЕ-2025 (м)|Группа A. 4-й тур
Германия
15:13
1-я четверть
live
Великобритания
ЧЕ-2025 (м)|Группа B. 4-й тур
Екатерина Александрова
Сегодня
18:00 (Мск)
Ига Швёнтек
US Open (ж)
Феликс Оже-Альяссим
Сегодня
18:00 (Мск)
Андрей Рублёв
US Open (м)
Португалия
Сегодня
18:00 (Мск)
Латвия
ЧЕ-2025 (м)|Группа A. 4-й тур
16:01, 1 сентября 2025Спорт

Самбист-чемпион назвал необычные способы накачать руки

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Дмитрий Елисеев (слева)

Дмитрий Елисеев (слева). Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Двукратный чемпион мира по самбо Дмитрий Елисеев назвал необычные способы накачать мышцы рук и упражнения, которые можно выполнять в домашних условиях. Об этом сообщает NEWS.Ru.

Он отметил, что для тренировки будет достаточно ведер с водой или плотных пакетов с песком. «Например, попробуйте "перетаскивать вес" — возьмите два плотных пакета с песком или бутылки с водой по пять — семь килограммов, пройдите с ними по комнате медленным шагом, удерживая руки чуть согнутыми», — заявил спортсмен.

Елисеев добавил, что для упражнений можно также использовать полотенце. «Нужно перекинуть плотное полотенце через турник или перекладину, взяться за концы и подтянуться, насколько хватит сил. Из-за нестабильного хвата активно включаются мышцы предплечий и бицепсов, а ладони начинают работать в режиме, который почти не встречается в стандартных упражнениях», — рассказал самбист.

Ранее Елисеев назвал лучшие упражнения для мышц спины в домашних условиях. Специалист порекомендовал использовать для тренировок бутылки с водой и эластичную ленту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У начальника российского Генштаба показали Украину без выхода к морю. Как это выглядит?

    Трое молодых россиян пошли на тяжкое преступление ради небольших денег

    Путин встретился с президентом Ирана

    Учитель московской школы шантажировал девушек интимными снимками

    Звезда «Служебного романа» рассказала о самочувствии после операции

    В ЦУМе начали продавать школьные рюкзаки за 153 тысячи рублей

    Жалобы на передачу аэропорта «Домодедово» в госсобственность отклонили

    Торговый советник Трампа назвал условие краха США

    Грета Тунберг снова не добралась до Газы

    В России прокомментировали кадры с картой Украины без выхода к морю на брифинге Герасимова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости