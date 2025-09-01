Туриста без признаков жизни нашли в отеле Таиланда со снотворным и «Виагрой»

Туриста без признаков жизни нашли в отеле таиландского курорта Пхукет Soi Ta-iad. Об этом сообщает британский таблоид The Mirror.

Персонал обнаружил бездыханным 36-летнего мужчину, предположительно, австралийца, лежавшего на кровати в номере 27 августа. Сотрудники отеля сразу же вызвали на место экстренные службы.

Полицейские осмотрели комнату и увидели рядом с телом гостя снотворное, упаковку «Виагры», марихуану и алкоголь. По предварительным данным, кончина иностранца могла наступить в результате употребления этих веществ. Стражи правопорядка ожидают результатов токсикологической экспертизы, допрашивают сотрудников отеля и изучают записи с камер видеонаблюдения.

В июне голландского туриста нашли бездыханным в окровавленном номере отеля на популярном таиландском курорте Паттайя. На туалетном столике в комнате лежали желтый порошок и записка на английском языке.