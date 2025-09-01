«В СССР за такое расстреляли бы». В России предложили ужесточить отбор контрактников на СВО. Причиной назвали мошенничество

Правила набора контрактников на специальную военную операцию (СВО) необходимо уже ужесточить. Об этой необходимости заявила блогер и глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова.

По ее словам, сейчас существует ряд способов, которые недобросовестно пытаются использовать новобранцы в целях личного обогащения. В соцсетях даже создаются чаты, в которые специально добавляются те, кто рассчитывает на выплаты, как только записались на службу.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Блогер раскрыла несколько способов мошенничества с отправкой на СВО

О нескольких таких способах рассказала Анастасия Кашеварова. По ее данным, один из них заключается в подписании контракта с Минобороны человеком, страдающим серьезным заболеванием, изначально не позволяющим проходить службу. В пример глава «Женского фронта» привела историю двоих бойцов, которые «все сплошь больны».

Перед вами два добровольца-контрактника. Пошли защищать нашу Родину. У одного гепатит, туберкулез и полный пакет социально значимых заболеваний, еще один — весь зашитый-перешитый, с грыжами и невозможностью поднять что-то тяжелее ложки Анастасия Кашеварова глава АНО «Женский фронт»

Граждане начинают процесс увольнения, как только подписали контракт с Минобороны и успели оформить все надлежащие им выплаты. Если их не увольняют, то в «бой с кровавой системой» врываются их родственники, которые уверяют, что власти заставляют идти воевать их полностью больных сыновей и братьев.

Затем еще один метод состоит в заключении контракта многодетными отцами, продолжила Кашеварова. «И после подписания пытаются уволиться, так как они многодетные отцы», — указала она. Тогда же глава «Женского фронта» добавила, что помогают таким россиянам «пробиться» на фронт «нерадивые наборщики, которым лишь бы отчитаться о количестве контрактников». Если уволиться не удается, то подключаются СМИ и разные блогеры, которые продолжают «хайповать на проблемах СВО».

В России призвали ужесточить отбор контрактников для участия в СВО

В итоге, отметила Кашеварова, такие люди отправляются на фронт, однако «опять воевать некому, потому что этот контингент даже автомат держать не может». «В советское время с такими людьми расправлялись бы самым жестоким образом», — резюмировала глава «Женского фронта».

Кашеварова пояснила, что в итоге кадровые военные, мобилизованные, контрактники должны без отдыха и без ротаций воевать дальше, в том числе защищая таких «мошенников-контрактников». «В советское время за такое бы расстреливали», — сказала она, добавив, что при этом сейчас все закрывают на эту проблему глаза и «выплачивают миллионы не настоящим бойцам и членам их семей, а всякому сброду, мошенникам и предателям».

В связи с этим российский блогер призвала ужесточить набор контрактников для участия в СВО.

И ввести ответственность не только для мошенников-контрактников, но и для тех, кто подписывает им контракты, кто поставляет их в войска Анастасия Кашеварова глава АНО «Женский фронт»

В заключение она указала, что «не все участники СВО герои», особенно в таких мошеннических историях.

В России изменили правила призыва на службу

Незадолго до этого правительство России внесло изменения в правила призыва на службу. Если раньше призывника могли отправить в часть после признания его годным только в ходе призывной кампании, проходящей на данный момент, то теперь это имеют право сделать и в следующую кампанию. Условие — если с момента принятия решения прошло не больше года.

Также стало известно, что Минобороны успешно завершило создание системы единого воинского учета в России. Были проработаны различные проблемы с сайтом ведомства, уже усовершенствована и система обращения для граждан.

Некоторые призывники записываются на альтернативную гражданскую службу. Ее на данный момент проходят две тысячи человек.

В июле 2024 года в России также предложили расширить список профессий для тех, кто хочет пойти на альтернативную гражданскую службу. Тогда в перечень из 224 профессий и 1305 предприятий хотели добавить еще несколько специальностей. Тем самым удобные для граждан варианты увеличились бы до 237 специальностей и 1442 предприятий.