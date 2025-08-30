Правительство РФ: Решение об отправке призывника в часть будет действовать год

Правительство России внесло изменения в правила призыва на военную службу. Если раньше призывника могли отправить в часть для прохождения службы после признания его годным только в ходе текущей призывной кампании, то теперь это могут сделать в следующую кампанию, если с момента принятия соответствующего решения прошло не больше года, говорится в постановлении, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

[Решение об отправке] подлежит исполнению в следующие периоды осуществления призыва на военную службу в течение одного года со дня, в котором оно было принято, с учетом сверки <…> данных воинского учета Правительство России

При этом уточняется, что военкомат может направлять призывнику повестки для уточнения данных. Призывник же может уведомлять военкомат о каких-либо изменениях в ситуации, в частности, о появлении каких-либо оснований для отсрочки от прохождения срочной службы.

В марте Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предполагает исполнение решения о призыве на срочную военную службу в течение одного года со дня его принятия, если оно не было исполнено во время призыва.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит это требование. Кабинет министров скорректировал правила призыва, чтобы они соответствовали новому законодательству.

Минобороны России завершило создание системы единого воинского учета

Минобороны России завершило создание системы единого воинского учета, об этом сообщил глава ведомства Андрей Белоусов на заседании коллегии МО РФ.

Одно из достижений в этой сфере — завершение создания государственной системы единого воинского учета Андрей Белоусов министр обороны России

Кроме того, приняты меры по ускорению работы программного изделия ресурсного обеспечения «Алушта», добавил министр.

Также ведомство доработало на своем сайте «Личный кабинет военнослужащего» для обратной связи с военными по различным вопросам. Белоусов отметил, что каждое обращение рассматривается как конкретная проблема, и оно должно быть проработано, пока военнослужащий сам не подтвердит ее решение.

В России увеличен план набора на контрактную службу

В России увеличили план по набору на военную службу по контракту, рассказал министр обороны. По его словам, комплектование войск является ключевым вопросом для обеспечения наступательных действий в зоне специальной военной операции (СВО).

Работа на данном направлении идет успешно. В этом году мы увеличили план набора на военную службу по контракту. Показатели Плана комплектования в целом выполняются Андрей Белоусов министр обороны России

В ходе заседания Белоусов также сообщил о росте занимаемой ежемесячно территории в зоне специальной военной операции примерно в два раза — с 300-400 квадратных километров до 600-700.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в июле уточнял, что за первые шесть месяцев 2025 года на службу в Вооруженные силы России поступили более 210 тысяч контрактников. Он добавил, что в добровольческие подразделения за этот же период принято свыше 18 тысяч человек.

Некоторые призывники уходят на альтернативную гражданскую службу

Альтернативную гражданскую службу в России, по последней информации, проходят больше двух тысяч человек. Соответствующие данные в начале августа обнародовал Роструд.

По информации ведомства, во втором полугодии 2024 года число проходящих альтернативную службу мужчин составило 2439 человек. В первом полугодии того же года альтернативную гражданскую службу проходило на четыре сотни человек меньше — 2022.

Число проходящих такую службу россиян растет как минимум два года: во втором полугодии 2022 года их число составило 1645 человек, в первом же полугодиии— 1199 человек.

В июле 2024 года Минтруд России предложил расширить список профессий для альтернативной службы. Список из 224 профессий и 1305 предприятий планируют увеличить до 237 специальностей и 1442 предприятий, где могут работать альтернативно служащие.

Альтернативная гражданская служба представляет собой работу, которую человек может выполнять вместо военной службы в случае, если у него есть веские основания на замену службы по призыву. Перечень специальностей, в которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную службу, определяет Министерства труда и социальной защиты. В них, например, входит лифтер, кондуктор, пекарь, судмедэксперт и другие.