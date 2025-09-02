Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:32, 2 сентября 2025Наука и техника

Мантуров рассказал о производстве морских БЭКов для ВС России

Мантуров: Налажено серийное производство морских безэкипажных катеров
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Россия наладила серийное производство морских безэкипажных катеров (БЭК). Об этом ТАСС сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Они постоянно дорабатываются, модернизируются. Ряд образцов определенное время назад был продемонстрирован нашему президенту», — сказал чиновник.

По его словам, БЭКи поставляются Вооруженным силам (ВС) России.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

В августе Telegram-канал «Изнанка» заметил, что российские военнослужащие впервые успешно применили морской дрон по военной цели Вооруженных сил Украины.

В июле специалист с позывным Адвокат в беседе с РИА Новости рассказал, что эксперты Центра специального назначения «Барс-Сармат» начали изучать трофейный украинский БЭК, оказавшийся в их распоряжении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский генерал заявил о скором изменении границы России

    Пассажир самолета набросился на российского полицейского в аэропорту

    На российском кладбище выделили гектар земли для захоронения военных

    В России упала ставка по вкладам на два года

    Президент Финляндии заявил о победе страны в войне с СССР

    Российский подросток рассказал на видео о подготовке теракта на оборонном предприятии

    Моди приветствовал инвестиции в одну отрасль экономики Индии

    Мантуров рассказал о производстве морских БЭКов для ВС России

    В деле редактора крупного российского информагентства появилось новое СМИ

    Дочь Синди Кроуфорд обнажила грудь на Венецианском фестивале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости