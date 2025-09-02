Посетители «Крокуса» рассказали о спасении от терррористов

Посетители «Крокуса» притворялись мертвыми для спасения от террористов 22 марта

Некоторые посетители концертного зала «Крокус Сити Холл» рассказали в суде, как они пытались спастись от террористов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника процесса.

Известно, что посетители «Крокуса» притворялись мертвыми для спасения от террористов. «Они [гости] не знали, куда им бежать, и боялись погибнуть от пуль террористов», — сказал информатор.

Ранее сообщалось, что исполнители теракта в «Крокусе» избавились от личных телефонов за день до трагедии. Также известно, что один из террористов подтвердил финансирование с Украины.

Террористический акт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года. Он стал одним из самых масштабных терактов в современной России со времен захвата школы в Беслане. Фигуранты планировали нападение на зрителей в момент выступления рок-группы «Пикник». Погибли 149 человек, пострадали еще более 300 человек.