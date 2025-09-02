Постояльцы отеля в Анапе рассказали об антисанитарии после отравления детей хлором

В отеле Анапы, где дети отравились хлором, отсутствовала фильтрация в бассейнах

Постояльцы отеля Morea Family Resort&Spa в Анапе рассказали об антисанитарии после отравления детей хлором. Об этом они рассказали телеканалу 360.

Одна из путешественниц пожаловалась на то, что в бассейнах гостиницы отсутствует фильтрация, вода при этом слишком горячая.

«А из этого следует размножение ротавируса и палочки. С едой там тоже кошмар, пропавшая, несвежая, так что отравиться там на раз-два», — отметила она, добавив, что от них сильно пахнет хлоркой.

Другая постоялица заявила, что к проверкам отеля стоит привлечь Роспотребнадзор. Она добавила, что гостиница выпускает обманчивую рекламу чистых пляжей. По ее словам, береговая линия грязная, и ее ноги были все в мазуте после купания.

Также отдыхающие отметили и некачественное питание. «Также был вопрос по поводу еды. Я его задала управляющему по столовой администрации отеля. <… > Мне ответили на это все: мы не готовы были к сезону, очень много людей, мы просто не готовились», — поделилась путешественница.

Ранее сообщалось, что семеро детей отравились хлором в отеле Morea Family Resort&Spa в Анапе, четверо из них попали в реанимацию. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.