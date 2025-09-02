Прокурор раскрыл действия подозреваемого в убийстве Парубия после преступления

Мерет: После убийства Парубия подозреваемый Сцельников на велосипеде уехал в лес

Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия Михаил Сцельников после совершения преступления уехал в лес на велосипеде. Об этом заявил руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«После убийства Парубия подозреваемый Сцельников на велосипеде уехал в лес, там сжег свою одежду и разобрал велосипед, который безуспешно пытался утопить в пруду», — сообщил Мерет.

Дальнейшие действия фигуранта прокурор не раскрыл. Отмечается, что Сцельников мог отправиться в Хмельницкую область, используя несколько автомобилей.

Парубий был застрелен во Львове днем 30 августа. О задержании подозреваемого в убийстве экс-спикера Рады стало известно в ночь на 1 сентября.

2 сентября назвали имя подозреваемого в убийстве Парубия, им оказался Михаил Сцельников. Мужчина признался в совершении преступления.