14:15, 2 сентября 2025Спорт

Российский фигурист рассказал о предлагающих страшные вещи за доллар кубинцах

Российский фигурист Леонтьев: Люди на Кубе предлагают страшные вещи за доллар
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Даниил Горелкин и Софья Леонтьева

Даниил Горелкин и Софья Леонтьева. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российский фигурист Даниил Горелкин, выступающий в танцах на льду в паре с Софьей Леонтьевой, поделился впечатлениями от проведенного на Кубе отпуска. Об этом сообщает Sport24.

Спортсмен рассказал, что местные жители очень бедные, что заставило его грустить. «Люди подбегают на улице и предлагают страшные вещи, все, что угодно за доллар. Задумываешься о том, что люди могут сделать за один доллар, тебе становится от этого очень грустно», — отметил фигурист.

Горелкин добавил, что был на Кубе в третий раз. «Когда я был в первый раз, тоже удивился, какая там еда. Но я — тот человек, который умеет подстраиваться подо все», — заявил россиянин.

Ранее еду на Кубе раскритиковала Леонтьева, партнерша Горелкина. Она также рассказала об очень низком уровне сервиса в кубинском отеле.

    Все новости