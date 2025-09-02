Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Янник Синнер
Завтра
18:00 (Мск)
Лоренцо Музетти
US Open (м)
Новак Джокович
Завтра
03:30 (Мск)
Тейлор Фриц
US Open (м)
Кипр
Сегодня
18:15 (Мск)
Грузия
ЧЕ-2025 (м)|Группа C. 4-й тур
Италия
Сегодня
21:30 (Мск)
Испания
ЧЕ-2025 (м)|Группа C. 4-й тур
Франция
Сегодня
21:30 (Мск)
Польша
ЧЕ-2025 (м)|Группа D. 4-й тур
16:53, 2 сентября 2025Спорт

Стали известны доходы арбитров в КХЛ

«СЭ»: Зарплаты и премии главных арбитров и лайнсменов в КХЛ были увеличены
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) главные арбитры и лайнсмены получили повышение зарплат примерно на 10 процентов. Данные приводит «Спорт-Экспресс».

По контрактам главные арбитры будут зарабатывать от 1,8 миллиона до 4 миллионов рублей за чемпионат, а лайнсмены несколько меньше, от 1,5 миллиона до 2,3 миллиона. Также выросла премия за качество работы судей. Так, арбитры смогут дополнительно получать 40 тысяч за матч, а линейные — 20 тысяч.

Отмечается, что на матчах плей-офф выплачиваются дополнительные премии, из которых гарантированная часть составляет 70 процентов, а остальной процент зависит от работы судей. Так, в матче Кубка Гагарина премия для главного арбитра составит 127 тысяч рублей.

Ранее российская биатлонистка Виктория Метеля посетовала на то, что их зарплаты и призовые значительно меньше, чем у футболистов и хоккеистов. Она назвала это грустным и обидным.

