Живущий в России брат Сырского отказался от одного своего принципа из-за бедности

Живущий в России брат главкома ВСУ Сырского стал давать платные интервью

Живущий в России брат главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского нарушил свой принцип относительно общения со СМИ. Об этом сообщает «Регнум».

Летом Олег Сырский заявил, что остался без работы. По словам мужчины, его уволили с завода, а всю семью называют врагами России. При этом от дачи интервью представителям российских СМИ он категорически отказывался.

Теперь же лишившийся дохода брат главкома ВСУ вынужден давать интервью на коммерческой основе, отмечает издание. «Всю информацию теперь выдаю платно», — сообщил Олег Сырский.

Тем временем Александр Сырский дал свою оценку российско-украинским отношениям. В обращении по случаю дня независимости Украины он назвал Россию исконным врагом страны.