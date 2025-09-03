Из жизни
09:06, 3 сентября 2025Из жизни

Девушке пришлось заплатить 870 тысяч рублей из-за сбежавшего со свидания ухажера

В Гонконге мужчина сбежал со свидания, оставив девушке счет на 870 тысяч рублей
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Tyrone Siu / Reuters

В Гонконге задержали мужчину, который пригласил девушку на свидание в дорогой ресторан и сбежал, не заплатив. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Пара познакомилась в Telegram год назад. В конце августа они решили встретиться. Мужчина привел девушку в ресторан, находящийся в самом центре города, заказал ужин на двоих за 4,8 тысячи гонконгских долларов (50 тысяч рублей) и бутылку шампанского Krug Clos d’Ambonnay, стоящую 71,8 тысячи гонконгских долларов (740 тысяч рублей).

После этого он отлучился в туалет и исчез. Попытки дозвониться до него не увенчались успехом. Чтобы оплатить счет на 84,5 тысячи гонконгских долларов (870 тысяч рублей), девушке пришлось обратиться за помощью к знакомым. На следующий день она пожаловалась на беглого ухажера в полицию.

К вечеру полиция задержала 23-летнего мужчину по фамилии Вонг. У него нашли одежду, в которой он был на свидании. Его подозревают в присвоении имущества путем обмана.

Ранее сообщалось, что в Китае девушка решила проверить щедрость парня и привела на первое свидание 23 родственника. После ужина он сбежал из ресторана, оставив ее оплачивать счет на почти 20 тысяч юаней (225 тысяч рублей).

