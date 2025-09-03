Мужчина жестоко отомстил задерживавшей очередь в магазине старушке

Пользователь Reddit с ником Zorggalacticus рассказал о том, как отомстил пожилой женщине, ставшей причиной длинной очереди на пути к кассе в магазине на заправке. Проучить ее мужчине помог метеоризм.

По словам героя истории, он хотел купить имбирный эль, которым рассчитывал успокоить взбунтовавшийся желудок. «В тот день я съел что-то, что мне не подходило, и вся моя пищеварительная система возмутилась, обрушив на меня ужасные кишечные газы. Мои ядовитые выделения пахли, как труп, замаринованный в гниющем соке из помойки и грязных подгузниках», — признался автор.

Однако перед ним в очереди оказалась пожилая женщина, забывшая удостоверение личности, из-за чего кассир отказывался продавать ей водку. Автор устал ждать и слушать препирательства покупательницы с продавцом, однако в этот момент почувствовал, как на него «накатывает давление».

«Это был самый долгий и обжигающий, но и самый тихий пук в моей жизни. Он был таким вонючим, что, клянусь, краска на стенах поменяла цвет, как и лицо кассира. Я никогда раньше не видел такого зеленого оттенка на человеке. И в этот момент я сказал, наклонившись к старушке: "Женщина, вы, очевидно, уже напились в стельку. Вы, наверное, только что обделались"», — написал автор.

Женщина моментально начала протестовать и отрицать свою вину, но в этот момент кассира начали одолевать рвотные позывы. Продавец со слезами на глазах закричал на нее, чтобы она убиралась. После непродолжительных препирательств она покинула заправку, кипя от ярости и тошноты.

«В тот день я чувствовал себя вонючим супергероем», — признался автор.

Ранее другой пользователь Reddit столкнулся с неожиданным воздействием клюквенного сока на свой организм. Во время велопрогулки он решил спастись от жары, выпив целый галлон жидкости — около 3,79 литра. После этого он превратился в «уродливый фонтан фекалий».