Названа стоимость восхождения застрявшей на пике Победы альпинистки Наговициной

Наговицина могла заплатить за восхождение на пик Победы 500 тысяч рублей
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: @natalina_1022

Названа стоимость восхождения застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинистки Натальи Наговициной — она могла заплатить за восхождение на пик Победы 500 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты Пермь» со ссылкой на информацию сайта туристической фирмы «Ак-Сай Трэвел».

Цены на туры на пик Победы начинаются с 162 тысяч рублей. При этом такой пакет не предполагает подъем в сопровождении гида. В стоимость входит лишь консультация с ним и врачом, а также перелет в лагерь «Южный Иныльчек» из Бишкека и обратно, радиосвязь, экосбор, пограничный пропуск и регистрацию в спасательном отряде.

