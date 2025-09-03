Спорт
15:51, 3 сентября 2025Спорт

В «Зените» пообещали отказаться от скупки лучших российских футболистов

Константин Зырянов: «Зенит» не будет скупать лучших российских футболистов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Новый председатель правления петербургского «Зенита» Константин Зырянов высказался о возможном ужесточении лимита в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что петербургский клуб не будет скупать всех сильнейших футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ). «Это не панацея для решения стоящих перед командой задач», — заявил функционер.

Он также напомнил о том, как раньше Зенит успешно покупал не самых звездных россиян и успешно их развивал. «Мы, конечно, будем работать и в этом направлении, но сегодня придерживаемся принципа: неважно, какой паспорт у футболиста, главное, чтобы он отвечал задачам, стоящим перед "Зенитом"», — заявил Зырянов.

5 августа министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал, что с сезона 2026/2027 в российском футболе начнется ужесточение лимита на легионеров. Он заявил, что в идеале на поле должны находиться не более 5 иностранцев, а в заявке — 10.

    Все новости