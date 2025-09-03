Ценности
16:06, 3 сентября 2025

Знаменитый убийца стал моделью для Shein благодаря нейросети

Знаменитый убийца Луиджи Манджоне стал моделью для Shein благодаря нейросети
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Luigi Mangione / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Убийца генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона Луиджи Манджоне стал моделью китайского маркетплейса Shein благодаря нейросети. Об этом сообщает TMZ.

Так, на сайте ретейлера появились фотографии знаменитого преступника, которые были сгенерированы искусственным интеллектом. На размещенных кадрах Манджоне запечатлен в футболках, которые продаются на сайте Shein. Стоимость вещей составила 11 долларов (890 рублей).

Луиджи Манджоне признали виновным в нападении на миллионера Брайана Томпсона, возглавлявшего страховую компанию UnitedHealthcare. Мужчина в маске три раза выстрелил в него, когда тот выходил из дорогого отеля на Манхэттене. Подозреваемый заявил, что совершил преступление, поскольку богатый страховщик наживается на чужих страданиях. После этого его поддержали тысячи американцев: в честь Манджоне открывают денежные сборы, а копии его нарядов с судебных заседаний скупают в магазинах. Так, в декабре прошлого года стало известно, что американцы массово бросились покупать аналог куртки, в которой Манджоне совершил нападение.

    Все новости