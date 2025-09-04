Спорт
Грузия
Сегодня
19:00 (Мск)
Турция
ЧМ-2026 — Европа|Группа E. 1-й тур
Польша
Сегодня
21:30 (Мск)
Бельгия
ЧЕ-2025 (м)|Группа D. 5-й тур
Словакия
Сегодня
21:45 (Мск)
Германия
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 1-й тур
Болгария
Сегодня
21:45 (Мск)
Испания
ЧМ-2026 — Европа|Группа E. 1-й тур
Нидерланды
Сегодня
21:45 (Мск)
Польша
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 5-й тур
11:34, 4 сентября 2025Спорт

Антон Миранчук дал совет желающим уехать в Европу российским футболистам

Антон Миранчук посоветовал желающим уехать в Европу россиянам делать это раньше
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Выступавший за швейцарский Сьон полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук дал совет российским футболистам, которые хотят уехать в европейские чемпионаты. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его мнению, это нужно делать в молодости. «Наверное, когда тебе 25, ты молод и без семьи, это одна история. Но у меня жена и дети — это совершенно другое. Влияет и языковой барьер», — рассказал Миранчук.

Футболист выступал за «Сьон» с сентября 2024 года. В составе клуба российский хавбек провел 25 матчей, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи. В августе он перешел в «Динамо».

Ранее бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин дал совет желающим переехать в Европу российским футболистам. Он посоветовал выучить язык перед переездом, а также уделить внимание скорости и технике.


    
