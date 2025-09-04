Антон Миранчук дал совет желающим уехать в Европу российским футболистам

Антон Миранчук посоветовал желающим уехать в Европу россиянам делать это раньше

Выступавший за швейцарский Сьон полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук дал совет российским футболистам, которые хотят уехать в европейские чемпионаты. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его мнению, это нужно делать в молодости. «Наверное, когда тебе 25, ты молод и без семьи, это одна история. Но у меня жена и дети — это совершенно другое. Влияет и языковой барьер», — рассказал Миранчук.

Футболист выступал за «Сьон» с сентября 2024 года. В составе клуба российский хавбек провел 25 матчей, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи. В августе он перешел в «Динамо».

Ранее бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин дал совет желающим переехать в Европу российским футболистам. Он посоветовал выучить язык перед переездом, а также уделить внимание скорости и технике.