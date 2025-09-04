Карпин оценил ничью с Иорданией

Тренер сборной России Карпин: Не ожидали от Иордании таких интенсивных действий

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил ничейный результат товарищеского матча с командой Иордании. Его слова приводит Чемпионат.

«Первый тайм — точно не худший с момента отстранения. Иордания — сильная сборная. Не ожидали от соперника таких интенсивных действий», — заявил Карпин.

Тренер отметил, что Иордания входит в топ-5 лучших соперников сборной России за последнее время. «После перерыва добавили в скорости бега, скорости движении мяча — сразу пошли моменты. В первом тайме играли слишком академично», — резюмировал Карпин.

Матч сборных России и Иордании состоялся ранее 4 сентября. Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась со счетом 0:0.

Российские национальные команды и клубы отстранены от международных турниров. Сборная России может принимать участие только в товарищеских матчах. Такое решение весной 2022 года приняли Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций.