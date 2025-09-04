Спорт
Грузия
2:3
Завершен
Турция
ЧМ-2026 — Европа|Группа E. 1-й тур
Польша
69:70
Завершен
Бельгия
ЧЕ-2025 (м)|Группа D. 5-й тур
Словакия
2:0
Завершен
Германия
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 1-й тур
Болгария
0:3
Завершен
Испания
ЧМ-2026 — Европа|Группа E. 1-й тур
Нидерланды
1:1
Завершен
Польша
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 5-й тур
23:32, 4 сентября 2025Спорт

Карпин оценил ничью с Иорданией

Тренер сборной России Карпин: Не ожидали от Иордании таких интенсивных действий
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил ничейный результат товарищеского матча с командой Иордании. Его слова приводит Чемпионат.

«Первый тайм — точно не худший с момента отстранения. Иордания — сильная сборная. Не ожидали от соперника таких интенсивных действий», — заявил Карпин.

Тренер отметил, что Иордания входит в топ-5 лучших соперников сборной России за последнее время. «После перерыва добавили в скорости бега, скорости движении мяча — сразу пошли моменты. В первом тайме играли слишком академично», — резюмировал Карпин.

Матч сборных России и Иордании состоялся ранее 4 сентября. Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась со счетом 0:0.

Российские национальные команды и клубы отстранены от международных турниров. Сборная России может принимать участие только в товарищеских матчах. Такое решение весной 2022 года приняли Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций.

    Все новости