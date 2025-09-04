ЦТАК: Ким Чен Ын положительно оценил развитие отношений между КНДР и Россией

Лидер КНДР Ким Чен Ын положительно оценил развитие отношений между Северной Кореей и Россией во всех сферах. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации агентства, со своей стороны президент России Владимир Путин назвал отношения между странами отношениями особого взаимодоверия — дружественными и союзническими.

Владимир Путин и Ким Чен Ын приняли участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Российский глава прибыл на парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине в качестве главного гостя.

Также сообщалось, что президент России и председатель КНДР обнялись на прощание после встречи в китайской столице.