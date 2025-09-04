Лавров 11 сентября примет участие во встрече представителей России и арабских стран

Захарова: Лавров примет участие во встрече представителей РФ и арабских стран

Глава МИД России Сергей Лавров 11 сентября примет участие в новом раунде диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга в рамках ВЭФ, пишет РИА Новости.

«11 сентября в Сочи глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в восьмом раунде стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива», — подчеркнула дипломат.

Предыдущая встреча в данном формате состоялась в Эр-Рияде в сентябре прошлого года. Центральным событием предстоящего мероприятия станет пленарное заседание.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в эти дни проходит юбилейный Восточный экономический форум.

Ранее Сергей Лавров рассказал, что западные страны используют шантаж, пытаясь помешать формированию многополярного мирового порядка. По словам главы МИД, они прибегают не к переговорам или методам честной конкуренции, а к прямому шантажу.

