Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:46, 4 сентября 2025Россия

Лавров 11 сентября примет участие во встрече представителей России и арабских стран

Захарова: Лавров примет участие во встрече представителей РФ и арабских стран
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров 11 сентября примет участие в новом раунде диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга в рамках ВЭФ, пишет РИА Новости.

«11 сентября в Сочи глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в восьмом раунде стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива», — подчеркнула дипломат.

Предыдущая встреча в данном формате состоялась в Эр-Рияде в сентябре прошлого года. Центральным событием предстоящего мероприятия станет пленарное заседание.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в эти дни проходит юбилейный Восточный экономический форум.

Ранее Сергей Лавров рассказал, что западные страны используют шантаж, пытаясь помешать формированию многополярного мирового порядка. По словам главы МИД, они прибегают не к переговорам или методам честной конкуренции, а к прямому шантажу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Художник из Омска пропал после песчаной бури на фестивале в США. Его нашли мертвым в луже крови во время сожжения огромного чучела

    Лавров 11 сентября примет участие во встрече представителей России и арабских стран

    Зеленского обвинили в затягивании конфликта на Украине

    Стилист поделилась модными советами на осень 2025 года

    Американский ведущий допустил подрыв газопровода «Сила Сибири 2»

    Названа причина загадочных происшествий на спутниках

    Захарова высказалась о гарантиях безопасности для Украины

    Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ

    Битцевский маньяк пожаловался на потерю времени в колонии

    Захарова заявила о проводимом Западом геноциде народа Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости