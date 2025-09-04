Спорт
09:57, 4 сентября 2025Спорт

Легенда МЮ захотел увидеть матч между сборными России и Украины по футболу

Канчельскис захотел увидеть матч между сборными России и Украины по футболу
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephen McCarthy / Sportsfile / Getty Images

Бывший футболист сборной России и легенда «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Андрей Канчельскис заявил о желании увидеть матч между российской и украинской национальными командами. Об этом сообщает Sport24.

Он добавил, что это возможно только после окончания боевых действий. «Для многих все равно это братские народы и братская страна. У меня мать в Украине живет, и еще там много друзей и товарищей. Но опять же, мы заложники ситуации», — заявил Канчельскис.

Бывший футболист также высказал мнение насчет того, кто победил бы в таком матче. «Думаю, шансы 50 на 50», — добавил он.

Ранее Канчельскис рассказал о тяжестях жизни простого народа в Англии. По его словам, в последнее время там очень сильно выросли цены.

