12:09, 4 сентября 2025Мир

МИД России отреагировал на слухи о смерти Трампа

Захарова заявила, что за слухами о смерти Трампа стоят его недоброжелатели
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за слухами о смерти президента США Дональда Трампа могут стоять его недоброжелатели. Ее слова передает ТАСС.

«Я, честно говоря, за этим за всем следила... Я думаю, что у него огромное количество недоброжелателей, ровно исходя из того, что он озвучивает те вещи, которые были под запретом в Соединенных Штатах Америки», — сказала она.

При этом Захарова отметила, что недоброжелатели будут использовать любые методы, чтобы дискредитировать американского лидера. «Не знаю, кто за этим стоит, но это все, как говорится в нашем одном из любимых фильмов, мелко», — добавила она.

Ранее Трамп прокомментировал слухи о своей смерти, назвав их сумасшедшими. «Я не делал ничего два дня, а все уже начали говорить: "С ним, должно быть, что-то не так". [Экс-президент США Джо] Байден месяцами ничего не делал, вы его не видели, и никто не говорил, что с ним что-то не так», — пошутил американский лидер.

Слухи о смерти главы Соединенных Штатов начали массово появляться в соцсети Х с хештегом #trumpisdead. Авторы конспирологических публикаций апеллировали к заявлению вице-президента страны Джея Ди Вэнса, сообщившего о готовности стать главой государства, «если произойдет трагедия».

