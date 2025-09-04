Миранчук рассказал об отношении к нему в Швейцарии

Антон Миранчук: В Швейцарии с паспортом России я не испытывал проблем

Выступавший за швейцарский «Сьон» полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук рассказал о том, как к нему в Швейцарии относились окружающие. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Отвечая на вопрос, слышал ли спортсмен негативные комментарии в свой адрес из-за своего российского гражданства, футболист ответил, что не испытывал с этим проблем. «В быту никто же не знает, какой у тебя паспорт. Ты начинаешь говорить по-английски, там делают вид, что тебя не понимают, — это есть. Но с российским паспортом я нигде не испытывал проблем», — рассказал он.

Футболист добавил, что смог адаптироваться к жизни в европейской стране, несмотря на культурную разницу с Россией. Он отметил, что темп в Москве в целом более быстрый.

Ранее Миранчук дал совет российским футболистам, которые хотят уехать в европейские чемпионаты. Он порекомендовал спортсменам переезжать в молодости, когда те еще не успели вступить в брак и завести детей.

Футболист выступал за «Сьон» с сентября 2024 года. В составе клуба российский хавбек провел 25 матчей, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи. В августе он перешел в «Динамо».