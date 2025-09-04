Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Грузия
Сегодня
19:00 (Мск)
Турция
ЧМ-2026 — Европа|Группа E. 1-й тур
Польша
Сегодня
21:30 (Мск)
Бельгия
ЧЕ-2025 (м)|Группа D. 5-й тур
Словакия
Сегодня
21:45 (Мск)
Германия
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 1-й тур
Болгария
Сегодня
21:45 (Мск)
Испания
ЧМ-2026 — Европа|Группа E. 1-й тур
Нидерланды
Сегодня
21:45 (Мск)
Польша
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 5-й тур
14:16, 4 сентября 2025Спорт

ПСЖ включил Сафонова в статью на сайте о вызванных в сборные игроках

ПСЖ внес вратаря Матвея Сафонова в статью на сайте вызванных в сборные игроков
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Пресс-служба французского ПСЖ упомянула российского голкипера клуба Матвея Сафонова в статье, посвященной вызванным в национальные сборные игрокам. Соответствующий материал опубликован на сайте клуба.

В списке перечислены футболисты ПСЖ, в том числе украинский защитник Илья Забарный. «Сборная России во главе с вратарем "Пари Сен-Жермен" Матвеем Сафоновым проведет два товарищеских матча», — говорится в тексте.

Ранее ПСЖ не указал Сафонова в списке вызванных в сборные игроков в социальных сетях. При этом клуб упомянул всех остальных 16 игроков.

Сафонов был вызван на сентябрьские товарищеские матчи сборной России. Команда Валерия Карпина 4 сентября сыграет в Москве с Иорданией, а спустя три дня в Эр-Райяне встретится с Катаром.

14 августа Сафонов вместе с ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА. В матче за трофей парижане победили английский «Тоттенхэм» в серии пенальти. Российский голкипер провел встречу на скамейке запасных, в воротах ПСЖ играл Люка Шевалье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две группы спецназа ВСУ разыскивают в 250 километрах от границ Москвы. Как диверсанты проникли туда и какова их цель?

    Россиянин описал на видео расправу над бабушкой

    Дибров расскажет про измены

    Восьмилетняя россиянка установила абсолютный мировой рекорд

    Счет жертв землетрясения в Афганистане пошел на тысячи

    Раскрыты подробности предполагаемого задержания главы МИД Казахстана

    Женщина-арбитр показала красную карточку футболисту и ударила его

    Турист упал с ледника на Аляске и не выжил

    Стало известно о смерти не дождавшегося выплаты за участие в СВО россиянина

    Уиткофф досрочно покинул встречу «коалиции желающих»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости