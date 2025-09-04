Наука и техника
09:04, 4 сентября 2025Наука и техника

Российский космонавт раскрыл особенность подготовки в SpaceX

Космонавт Песков: На подготовку космонавтов в SpaceX уделяют меньше времени
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Космонавт «Роскомоса» Кирилл Песков заявил, что подготовка космонавтов в России и корпорации SpaceX отличается. Пескова процитировали «Известия».

Специалист экипажа миссии Crew-10 космического корабля Crew Dragon раскрыл отличия подготовки в России и США. «Если у нас упор идет на более углубленное изучение систем корабля, то в SpaceX таких глубоких знаний нам не давали, но в целом подготовка тоже была достаточно серьезной», — заметил Песков.

Он заключил, что на подготовку космонавтов в американской SpaceX уходит меньше времени.

Кирилл Песков отправился на Международную космическую станцию (МКС) в рамках экипажа SpaceX Crew Dragon 15 марта. Песков провел на орбите чуть менее пяти месяцев, 9 августа он вернулся на Землю.

Ранее стало известно, что грузовой корабль «Прогресс МС-32» должен доставить на Международную космическую станцию скафандр «Орлан-МКС». В скафандре есть все системы для жизнеобеспечения космонавтов во время работы на поверхности МКС.

