10:28, 4 сентября 2025Наука и техника

Сроки доставки «Союза-5» в Казахстан уточнили

Олжабеков: Ракету «Союз-5» доставят в Казахстан в октябре — ноябре
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Среднетяжелую ракету «Союз-5» для первого пуска доставят в Казахстан в конце октября — начале ноября. Соответствующие сроки уточнил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны Малик Олжабеков. Об этом сообщает ТАСС.

«Начнутся работы по испытанию уже вместе с ракетой в комплексе», — сказал чиновник.

По словам Олжабекова, первый пуск носителя может состояться в 20-х числах декабря. «Если все пройдет успешно, мы будем готовы объявить дату старта», — отметил вице-министр, признав, что дата пуска может сдвинуться.

В июне председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана Андрей Лукин сообщил, что первый образец перспективной ракеты «Союз-5» для тестового запуска планируется доставить на космодром Байконур в октябре.

В том же месяце глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что носитель сможет запускать полезную нагрузку по цене 300 тысяч рублей за 1 килограмм.

