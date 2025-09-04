Спорт
07:45, 4 сентября 2025Спорт

Тарасова оценила шансы российского фигуриста Гуменника отобраться на Олимпиаду

Тарасова: У Петра Гуменника как были высокие шансы в Пекине, так и остаются
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила шансы российского фигуриста Петра Гуменника отобраться на Олимпиаду-2026. Ее слова приводит Metaratings.

«У Петра как были высокие шансы в Пекине, так и остаются», — отметила Тарасова. Также она прокомментировала тот факт, что Гуменник ездил тренироваться к американскому специалисту Рафаэлю Арутюняну. «К ведущим тренерам мира всегда ездят выдающиеся спортсмены», — резюмировала Тарасова.

20 августа Международный союз конькобежцев (ISU) включил Гуменника и Аделию Петросян в заявку на квалификационный олимпийский турнир. Петросян и Гуменник числятся в протоколах в качестве нейтральных атлетов (AIN). Квалификация на Олимпиаду-2026 пройдет в Пекине с 18 по 21 сентября.

Российские фигуристы отстранены от турниров под эгидой ISU с марта 2022 года. Последними крупными соревнованиями для отечественных спортсменов стала Олимпиада в Пекине.

