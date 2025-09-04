Путешествия
12:17, 4 сентября 2025Путешествия

У самолетов российских авиакомпаний произошло три отказа двигателя за неделю

«Авиаторщина»: У S7 Airlines в очередной раз отказал двигатель на Airbus A320neo
Алина Черненко

Фото: Denis Kabelev / Shutterstock / Fotodom

У самолетов разных российских авиакомпаний произошло три отказа двигателя в полете за неделю. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что очередной инцидент случился 3 сентября с лайнером Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines, который выполнял рейс из Новосибирска в Сочи. Когда борт находился в воздушном пространстве Казахстана, пилоты объявили сигнал срочности, доложили на землю об отказе левого двигателя и запросили снижение и посадку на ближайшем запасном аэродроме в Оренбурге.

Воздушное судно благополучно приземлилось спустя час. Никто из 164 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал. Самолет отстранили от полетов, а за пассажирами вылетел другой борт, который доставил их в точку назначения с девятичасовой задержкой.

2 сентября отказал двигатель у самолета российской авиакомпании во время вылета из Дубая. Это произошло после ремонта по дефекту топливной системы у Boeing 737.

28 августа с аналогичной проблемой столкнулся Airbus A321 «Уральских авиалиний». Летевший из Сочи в Москву пассажирский лайнер вынужденно вернулся в аэропорт вылета. На послеполетном осмотре специалисты обнаружили не вращающийся ротор силовой установки.

В конце августа двигатели сразу двух пассажирских самолетов сломались перед вылетом из России в Армению. Из-за поломки лайнеров задержался рейс Сочи — Ереван.

