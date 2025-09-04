Спорт
20:04, 4 сентября 2025Спорт

В Бразилии вратарь умер после отражения пенальти

31-летний бразильский вратарь Пиксе умер после отражения пенальти грудью
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: la100.cienradios.com

В Бразилии 31-летний вратарь Антонио Эдсон Дос Сантос Соуза, известный как Пиксе, умер спустя несколько секунд после того, как отразил пенальти. Об этом сообщает аргентинское издание La 100.

После отражения удара грудью Эдсон сделал несколько шагов, затем потерял сознание и упал на пол. После этого матч остановили, а игрока экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось. Причина его смерти пока официально не подтверждена.

Отмечается, что инцидент произошел во время любительских соревнований по футзалу. Матч прошел в муниципалитете Аугусту-Корреа, в бразильском штате Пара.

Местная федерация мини-футбола в социальных сетях выразила свои соболезнования родственникам умершего спортсмена. «Его присутствие всегда будут помнить на площадке и за ее пределами, не только как образцового игрока, но и как особенного человека, который очаровал всех», — говорится в тексте сообщения.

Ранее сообщалось, что 25-летний вратарь бельгийского футбольного клуба «Винкель Спорт» Арне Эспил упал в обморок после того, как отразил пенальти, и умер, пока его везли в больницу. Президент клуба назвал случившееся трагедией для всей команды.

