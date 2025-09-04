В МИД России заявили об отсутствии ответа Баку на один запрос Москвы

Азербайджан пока не ответил на запрос России о посещении и здоровье арестованных граждан. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Направлен запрос на четвертую встречу (арестованных граждан с консульскими сотрудниками — прим. «Ленты.ру»), однако азербайджанская сторона пока не дала на нее свое согласие», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что Москва исходит из того, что Баку даст положительный ответ на отправленное обращение.

30 июня был задержан 35-летний программист из Екатеринбурга, гражданин России Александр Вайсеро. Также Хатаинский районный суд Азербайджана вынес решение об аресте журналистов «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и Евгения Белоусова.

МИД России призвал Азербайджан освободить задержанных россиян.