Владелец «Миннесоты» назвал Капризова лучшим игроком в истории команды

Владелец «Миннесоты» Лейпольд назвал Капризова лучшим игроком в истории команды

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Крейг Лейпольд назвал нападающего Кирилла Капризова лучшим игроком в истории команды. Его слова приводит Odds.ru.

«Не могу обсуждать тему нового соглашения, пока мы не подпишем контракт с Кириллом. Скажу лишь, что он лучший хоккеист в нашей команде за последние 25 лет», — отметил Лейпольд.

Функционер высоко оценил не только игровые, но и человеческие качества российского спортсмена. Лейпольд выделил трудолюбие и лидерство Капризова.

В июле этого года сообщалось, что «Миннесота» предлагает Капризову новое соглашение, по которому он может получить 15 миллионов долларов за сезон. Контракт будет рассчитано на восемь лет и станет самым крупным в истории клуба.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне его признали лучшим новичком НХЛ.