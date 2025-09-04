Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Грузия
2:3
Завершен
Турция
ЧМ-2026 — Европа|Группа E. 1-й тур
Польша
69:70
Завершен
Бельгия
ЧЕ-2025 (м)|Группа D. 5-й тур
Словакия
2:0
Завершен
Германия
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 1-й тур
Болгария
0:3
Завершен
Испания
ЧМ-2026 — Европа|Группа E. 1-й тур
Нидерланды
1:1
Завершен
Польша
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 5-й тур
08:18, 5 сентября 2025Спорт

Владелец «Миннесоты» назвал Капризова лучшим игроком в истории команды

Владелец «Миннесоты» Лейпольд назвал Капризова лучшим игроком в истории команды
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Колчин / РИА Новости

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Крейг Лейпольд назвал нападающего Кирилла Капризова лучшим игроком в истории команды. Его слова приводит Odds.ru.

«Не могу обсуждать тему нового соглашения, пока мы не подпишем контракт с Кириллом. Скажу лишь, что он лучший хоккеист в нашей команде за последние 25 лет», — отметил Лейпольд.

Функционер высоко оценил не только игровые, но и человеческие качества российского спортсмена. Лейпольд выделил трудолюбие и лидерство Капризова.

В июле этого года сообщалось, что «Миннесота» предлагает Капризову новое соглашение, по которому он может получить 15 миллионов долларов за сезон. Контракт будет рассчитано на восемь лет и станет самым крупным в истории клуба.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне его признали лучшим новичком НХЛ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин анонсировал открытие моста из России в КНДР

    Путин рассказал о роли «российского медведя» в союзах с другими странами

    Путин заявил о снижении уровня бедности в России

    Хирург ампутировал себе ноги ради страховки и попал в тюрьму

    Инструкторы в российской автошколе вели интимную переписку и приставали к подросткам

    Владелец «Миннесоты» назвал Капризова лучшим игроком в истории команды

    Путин выступил на юбилейном ВЭФ

    На Камчатке вновь произошло землетрясение

    Путин призвал эффективно использовать редкоземельные металлы

    В Конгрессе США дали совет Зеленскому после приглашения в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости