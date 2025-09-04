Вратарь сборной России рассказал о своей зависимости

Вратарь сборной России Максименко рассказал о зависимости от соцсетей

Вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко рассказал о своей зависимости. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Максименко признал, что у него сформировалась нездоровая привычка пользоваться соцсетями. «Зависимость от социальных сетей есть. Я стараюсь с ней бороться», — заявил он.

Голкипер отметил, что несмотря на плотный рабочий график, он не испытывает сильного чувства усталости. Максименко добавил, что для него футбол является источником удовольствия, а не работой.

Ранее бывший футболист «Зенита», «Рубина» и сборной России Александр Бухаров признался в том, что испытывал зависимость от азартных игр. По словам экс-нападающего, это увлечение появилось у него в возрасте восьми лет.

4 сентября Максименко принял участие в товарищеском матче с Иорданией, который завершился безголевой ничьей. Голкипер вышел на поле в стартовом составе и провел игру целиком.