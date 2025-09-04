Захарова связала с отсутствием логики слова Стубба о подрыве ШОС единства Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала с отсутствием логики слова президента Финляндии Александра Стубба о подрыве саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) единства Запада. Соответствующий пост она опубликовала в Telegram-канале.

«В школах ЕС [Евросоюза] географию, видимо, давно отменили — сразу, как запретили логику. Как может саммит в Азии подорвать единство на Западе?» — написала она.

Дипломат допустила, что Финляндии «обидно оказаться внутри диктаторского блока НАТО, а не участником равноправного сотрудничества, как в ШОС».

Захарова также отметила, что теперь на Западе «увидели» саммит ШОС. По ее словам, 20 лет западные СМИ не показывали мероприятия ШОС своей аудитории.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что деятельность ШОС является попыткой подорвать единство глобального Запада.