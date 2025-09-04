Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:46, 4 сентября 2025Мир

Захарова высмеяла «сбой GPS» на самолете фон дер Ляйен

Захарова: Хочется посмотреть карты, с помощью которых сел борт фон дер Ляйен
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла «сбой GPS» на борту самолета с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Соответствующий комментарий она сделала на брифинге, который прошел на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Я уж не знаю, на каком таком кукурузнике летает фон дер Ляйен, что ей приходится осуществлять посадку по бумажным картам, но при этом очень хочется на эти бумажные карты посмотреть, не могли бы они их опубликовать?» — отметила она.

Ранее сообщалось, что в зоне аэропорта, куда направлялся самолет с фон дер Ляйен, отключился GPS. Пилот кружился над аэропортом «около часа», а затем принял решение посадить самолет вручную, используя бумажные карты.

Издание Politico выяснило, что на самом деле посадка самолета в Болгарии задерживалась всего на девять минут и там не пропадал сигнал GPS. Кроме того, воздушное судно располагало электронной системой резервного копирования с использованием радиолучей, которая позволила ему приземлиться. Для этого не требовалось бумажных карт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил «корейский сценарий» для Украины

    Россиянин описал Гондурас словами «никто русофобских лозунгов не орет»

    Банк России попросили скупать валюту для падения курса рубля

    Роскачество выявило несоответствие ряда брендов спагетти ГОСТу

    Реакция Путина на ультиматум Евросоюза поразила Китай

    В МИД России заявили о нехватке у Украины средств на восстановление страны

    Захарова высмеяла «сбой GPS» на самолете фон дер Ляйен

    В российском регионе разбился легкомоторный самолет

    Бывший губернатор Фургал потерял два арестованных автомобиля

    Женщинам назвали пять распространенных ошибок во время секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости