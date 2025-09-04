Захарова высмеяла «сбой GPS» на самолете фон дер Ляйен

Захарова: Хочется посмотреть карты, с помощью которых сел борт фон дер Ляйен

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла «сбой GPS» на борту самолета с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Соответствующий комментарий она сделала на брифинге, который прошел на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Я уж не знаю, на каком таком кукурузнике летает фон дер Ляйен, что ей приходится осуществлять посадку по бумажным картам, но при этом очень хочется на эти бумажные карты посмотреть, не могли бы они их опубликовать?» — отметила она.

Ранее сообщалось, что в зоне аэропорта, куда направлялся самолет с фон дер Ляйен, отключился GPS. Пилот кружился над аэропортом «около часа», а затем принял решение посадить самолет вручную, используя бумажные карты.

Издание Politico выяснило, что на самом деле посадка самолета в Болгарии задерживалась всего на девять минут и там не пропадал сигнал GPS. Кроме того, воздушное судно располагало электронной системой резервного копирования с использованием радиолучей, которая позволила ему приземлиться. Для этого не требовалось бумажных карт.