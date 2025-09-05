Экономика
17:56, 5 сентября 2025Экономика

Курс рубля упал до минимума с апреля

Официальные курсы доллара, евро и юаня к рублю выросли до максимума с апреля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Установленные Банком России официальные курсы основных валют к рублю достигли максимума с апреля этого года. Доллар поднялся до 81,56 рубля, евро — до 95,48 рубля, а юань — до 11,39 рубля, свидетельствует сайт регулятора.

Снижение курса рубля до минимальных более чем за пять месяцев значений происходит на фоне усиливающихся призывов ослабить национальную валюту для поддержки экспортеров.

В частности, вредным для бюджета и экспортеров текущий курс назвал глава ВТБ Андрей Костин. По его мнению, лучше было бы установить его на уровне 100 рублей за доллар.

Довести курс хотя бы до 90 рублей за доллар Центробанк попросил представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. В свою очередь, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что для бизнеса и власти 100 рублей за доллар было бы оптимальным значением.

Одним из плюсов ослабления рубля может стать повышение доходов бюджета. Ранее президент России Владимир Путин призвал работать над доходной частью бюджета, однако подчеркнул, что делать это надо не за счет налогов. Также он не увидел ничего страшного в новом увеличении бюджетного дефицита в 2025 году.

