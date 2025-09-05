«Ростех» сообщил о новом первом полете импортозамещенного SJ-100

«Ростех» сообщил о первом полете построенного по серийным технологиям SJ-100

Российский самолет SJ-100, импортозамещенная версия лайнера SSJ-100, выполнил свой первый полет в версии, построенной по серийным технологиям. Машина провела в воздухе около часа, говорится в сообщении «Ростеха», головной структуры производителя.

Представитель госкорпорации указал, что процесс сертификации лайнера, начавшийся весной, продолжается, но в разной степени готовности находятся уже 24 серийные машины. Сам факт испытаний, считают в компании, подтверждает, что «Россия была и остается авиастроительной державой, способной создавать современные самолеты».

Какие-либо детали сертификации самого SJ-100 и двигателя ПД-8 в пресс-релизе не приводятся. Поставка самолетов в авиакомпании, заключили в «Ростехе», будет возможна после окончания всех необходимых испытаний и их одобрения со стороны Росавиации.

Месяц назад глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что производство полностью российских самолетов SJ-100, МС-21 и Ил-114-300, ни один из которых не сертифицирован, начнется до конца 2026 года. Позднее он подчеркивал, что Россия развивает собственный гражданский авиапром с невиданной скоростью, превосходя всех западных конкурентов.

Между тем первый полет МС-21 в комплектации, предназначенной для поставки в авиакомпании, снова задерживается. В конце прошлого года глава Минпромторга Антон Алиханов обещал, что машина поднимется в воздух в марте 2025-го, затем он перенес дату на июнь или июль, а после — на август. Тем не менее в прошлом месяце о полете не сообщалось, и новая дата испытаний не называется.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин второй год подряд на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) потребовал ускорить создание легкого многоцелевого самолета Байкал.

