Путин рассказал о своих планах после участия в ВЭФ

Путин: После окончания ВЭФ поеду в другой город России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин рассказал, что после окончания участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) он посетит другой город. Об этом он заявил на пленарном заседании форума, трансляция которого велась в Telegram-канале Кремля.

«Вот сейчас перемещусь в другой город России, будем заниматься двигателестроением», — рассказал глава государства.

ВЭФ проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его главная тема «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». Путин принял участие в пленарном заседании форума, где затронул экономические вопросы и тему конфликта на Украине.

До Владивостока Путин был с визитом в Китае, где посетил военный парад в Пекине в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

