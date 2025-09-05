Романцев дал совет по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ

Романцев предложил ограничить в РПЛ число мало играющих за сборные легионеров

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) и поделился советом по организации этого процесса. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что ограничить количество иностранных игроков в команде можно другим, более понятным способом. По мнению Романцева, необходимо покупать качественных легионеров. Он привел в пример Англию.

«Там ассоциация не допускала появления легионеров, которые не провели необходимого количества матчей за национальные сборные. Просто и разумно. И не надо тратить время на совещаниях, обсуждая и доказывая, сколько можно иметь иностранцев нашим командам», — заявил Романцев, добавив, что не совсем понимает, по какой причине эта тема обсуждается уже очень долгое время.

Ранее бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ. По его мнению, это приведет к росту зарплат из-за искусственно созданного на рынке дефицита талантливых игроков.

До этого министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет 10 иностранцев, а одновременно выпустить на поле — 5.