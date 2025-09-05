Россия
07:01, 5 сентября 2025Россия

В Кремле высказались о размещении военных КНДР

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

Военнослужащие из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) размещены только на территории России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Россия впервые официально признала участие КНДР в боях за Курскую область 26 апреля. Президент Владимир Путин поблагодарил северокорейских бойцов, отметив, что они действовали в полном соответствии с международным правом, а также в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным в июне 2024 года.

Военкор Александр Сладков впоследствии заявляли, что войска КНДР кратно увеличивают присутствие в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Источников своей осведомленности он не раскрыл.

