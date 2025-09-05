В ВТБ высказались о лимите доверия к Карпину в «Динамо»

Андрей Костин, председатель правления ВТБ, являющегося генеральным спонсором московского «Динамо», высказался о лимите доверия к главному тренеру команды Валерию Карпину. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, он не исчерпан. «Пускай работает, что сразу… Проиграл там, и его сразу увольнять?» — заявил Костин.
Ранее Карпин заявил о готовности покинуть «Динамо». По мнению специалиста, футболисты не слышат тренерские установки.
Карпин возглавил «Динамо» в июне. После семи туров в активе московского клуба восемь очков. Команда занимает девятое место в чемпионате России.