В ВТБ высказались о лимите доверия к Карпину в «Динамо»

Андрей Костин, председатель правления ВТБ, являющегося генеральным спонсором московского «Динамо», высказался о лимите доверия к главному тренеру команды Валерию Карпину. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он не исчерпан. «Пускай работает, что сразу… Проиграл там, и его сразу увольнять?» — заявил Костин.

Ранее Карпин заявил о готовности покинуть «Динамо». По мнению специалиста, футболисты не слышат тренерские установки.

Карпин возглавил «Динамо» в июне. После семи туров в активе московского клуба восемь очков. Команда занимает девятое место в чемпионате России.