20:00, 5 сентября 2025Спорт

Жулин высказался об однополых дуэтах в фигурном катании

Александр Жулин: К однополым дуэтам в фигурном катании отношусь довольно лояльно
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о появлении в фигурном катании однополого дуэта из Финляндии. Его слова приводит RT.

По его словам, такое вряд ли может произойти в России. «В целом довольно лояльно отношусь к этому. Но у меня впечатление, что далеко это не пойдет. Уже есть определенные устоявшиеся каноны», — заявил Жулин.

Также тренер добавил, что перед тем, как делать какие-либо выводы, необходимо увидеть, как пара проявит себя. «Для начала посмотрим, как у великолепной Европы это все получится, а дальше сделаем выводы», — заключил он.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила мнение, что для однополых пар нужно сначала провести отдельные соревнования. Она добавила, что в некоторых странах фигурным катанием занимается мало мужчин.

Ранее сообщалось, что на официальном турнире по танцам на льду в Финляндии впервые в истории выступит однополый дуэт. Его составят финская и британская фигуристки Эмма Аалто и Милли Коллинг.

