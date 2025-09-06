Спорт
16:35, 6 сентября 2025Спорт

Агент назвал негативные последствия введения лимита на легионеров в РПЛ

Футбольный агент Селюк: Из-за лимита на легионеров футболисты станут хуже играть
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) и назвал его негативные последствия. Его слова приводит Metaratings.

По мнению Селюка, введение лимита приведет к снижению мотивации российских игроков. «С этими заявлениями футболистам-россиянам зарплаты поднимают чуть ли не в два раза. Они что, лучше играть начинают? Это закончится тем, что на стадионы вообще ходить не будут», — сообщил он.

Также Селюк выразил недоумение, по какой причине вопрос о лимите на легионеров в принципе активно обсуждается. «Лимит на сегодняшний день не соблюдает всего три команды. Говоря о трех командах, мы поднимаем такой шум? Русские дети играют в куче региональных лиг, детских школах. Где россиянам не дают играть?» — задался вопросом он.

Также агент призвал развивать молодежные команды. Он отметил, что добиться развития российских игроков можно лишь в тренировочном процессе с иностранными футболистами.

Ранее ужесточение лимита на легионеров прокомментировал бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев. Специалист заявил, что ограничить количество иностранных игроков в командах можно другим, более понятным способом, например покупкой качественных легионеров.

    Все новости