Металлург Мг
4:3
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
6:2
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Армения
0:5
2-й тайм
live
Португалия
ЧМ-2026 — Европа|Группа F. 1-й тур
Арина Соболенко
Сегодня
23:00 (Мск)
Аманда Анисимова
US Open (ж)
19:49, 6 сентября 2025Спорт

Роналду перед матчем с Арменией встретился с онкобольным фанатом

Роналду встретился с онкобольным мальчиком-фанатом перед матчем с Арменией
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал «Пас из-за границы»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в Армении встретился с онкобольным мальчиком Арегом. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча футболиста с фанатом произошла перед матчем квалификационного турнира чемпионата мира по футболу между Португалией и Арменией. Сидящего в инвалидной коляске Арега подвезли к автобусу португальской сборной, около которого находился Роналду. Футболист подошел к поклоннику и оставил автограф на его футболке.

Отмечается, что встреча Арега с футболистом была организована при содействии директора фонда здоровья детей Армена Мартиросяна. Он также поделился кадрами со встречи.

Ранее сообщалось, что Роналду оттолкнул попытавшегося сделать с ним селфи фаната в отеле в Ереване. Инцидент произошел в отеле Seven Visions Dvin Hotel, в котором португальская команда разместилась перед матчем квалификации чемпионата мира-2026 со сборной Армении. Роналду шел по холлу вместе c Диогу Коштой, когда к нему подбежал болельщик, попытавшийся сделать с ним селфи. Футболист оттолкнул мужчину и продолжил движение.

    Все новости