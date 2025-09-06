Роналду перед матчем с Арменией встретился с онкобольным фанатом

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в Армении встретился с онкобольным мальчиком Арегом. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча футболиста с фанатом произошла перед матчем квалификационного турнира чемпионата мира по футболу между Португалией и Арменией. Сидящего в инвалидной коляске Арега подвезли к автобусу португальской сборной, около которого находился Роналду. Футболист подошел к поклоннику и оставил автограф на его футболке.

Отмечается, что встреча Арега с футболистом была организована при содействии директора фонда здоровья детей Армена Мартиросяна. Он также поделился кадрами со встречи.

Ранее сообщалось, что Роналду оттолкнул попытавшегося сделать с ним селфи фаната в отеле в Ереване. Инцидент произошел в отеле Seven Visions Dvin Hotel, в котором португальская команда разместилась перед матчем квалификации чемпионата мира-2026 со сборной Армении. Роналду шел по холлу вместе c Диогу Коштой, когда к нему подбежал болельщик, попытавшийся сделать с ним селфи. Футболист оттолкнул мужчину и продолжил движение.