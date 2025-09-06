Мир
Советник Путина рассказал о его договоренности с Трампом

Кобяков: Путин и Трамп договорились сблизить позиции, улучшив отношения США и РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Daniel Torok / Global Look Press / Keystone Press Agency

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп договорились сблизить позиции, что положительно повлияло на отношения двух стран. Об этом сообщил советник российского лидера Антон Кобяков в интервью РИА Новости.

Он побеседовал с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). «Он (форум — прим. "Ленты.ру") проходит после очень важных событий, когда наш президент и <...> Трамп договорились сблизить позиции, фактически улучшив отношения», — сказал чиновник.

15 августа на Аляске в городе Анкоридж на военной базе Элмендорф-Ричардсон состоялась встреча Путина и Трамп. Беседа двух лидеров продлились 2 часа 45 минут.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между Путиным и Трампом проходят сложно, поскольку каждый из них защищает интересы своей страны.

