Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:06, 7 сентября 2025Мир

Песков и Эрдоган поговорили по-турецки на саммите ШОС в Китае

Президент Эрдоган поздоровался по-турецки с пресс-секретарем главы РФ Песковым
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоялся в начале сентября в китайском городе Тяньцзинь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побеседовал с пресс-секретарем главы России Дмитрием Песковым на турецком языке. Кадры разговора опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным турецкий лидер поприветствовал Дмитрия Пескова, поинтересовавшись, как идут его дела. «Песков! Как дела? Хорошо?» — спросил Эрдоган. Пресс-секретарь Путина ответил по-турецки.

Ранее Песков, свободно владеющий несколькими иностранными языками, отмечал, что не помогает с переводами во время визитов Эрдогана, но здоровается с ним по-турецки. Такая возможность у него появилась после около десяти лет работы в посольстве России в средиземноморской стране.

До этого Песков заявил, что вся система международных отношений в мире постепенно трансформируется. Прежние системы политических координат и расклад сил начинают утрачивать свою актуальность. В настоящее время, отмечал пресс-секретарь президента России, мир находится в так называемом транзитарном периоде. Прежние лидеры утрачивают свое влияние, тогда как развивающиеся страны объединяются в блоки и создают противовес. На этом фоне Песков отметил важность трансформации международных, правовых и экономических отношений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Украины заявил о серьезной эскалации конфликта с Россией

    Масштабный оползень зафиксирован во французских Альпах

    Фон дер Ляйен выступила с новым обвинением в адрес России

    Стало известно о недовольстве немцев работой Мерца

    Песков и Эрдоган поговорили по-турецки на саммите ШОС в Китае

    На Западе сделали предупреждение «играющему в игры с Путиным» Зеленскому

    Москвичам пообещали идеальное бабье лето на следующей неделе

    Экс-депутат Рады назвал причину пожара в здании правительства Украины

    В России ответили на заявление Украины об эскалации конфликта

    Россиянин избил палкой облаявшую его дочь чихуахуа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости