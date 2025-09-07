Песков и Эрдоган поговорили по-турецки на саммите ШОС в Китае

Президент Эрдоган поздоровался по-турецки с пресс-секретарем главы РФ Песковым

В ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоялся в начале сентября в китайском городе Тяньцзинь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побеседовал с пресс-секретарем главы России Дмитрием Песковым на турецком языке. Кадры разговора опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным турецкий лидер поприветствовал Дмитрия Пескова, поинтересовавшись, как идут его дела. «Песков! Как дела? Хорошо?» — спросил Эрдоган. Пресс-секретарь Путина ответил по-турецки.

Ранее Песков, свободно владеющий несколькими иностранными языками, отмечал, что не помогает с переводами во время визитов Эрдогана, но здоровается с ним по-турецки. Такая возможность у него появилась после около десяти лет работы в посольстве России в средиземноморской стране.

До этого Песков заявил, что вся система международных отношений в мире постепенно трансформируется. Прежние системы политических координат и расклад сил начинают утрачивать свою актуальность. В настоящее время, отмечал пресс-секретарь президента России, мир находится в так называемом транзитарном периоде. Прежние лидеры утрачивают свое влияние, тогда как развивающиеся страны объединяются в блоки и создают противовес. На этом фоне Песков отметил важность трансформации международных, правовых и экономических отношений.